Vignali: "In dieci anni molti passi indietro, degrado e insicurezza serpeggiano nei quartieri"

Dopo l'ufficializzazione della candidatura Pietro Vignali torna a parlare della città.

"Questo mio rinnovato impegno in prima persona per la città - sottolinea l'ex sindaco in un post su Facebook - nasce dalla consapevolezza che Parma debba rialzare la testa e cambiare passo. In questi dieci anni si sono fatti molti passi indietro: degrado e insicurezza serpeggiano nei quartieri e nel centro, il verde è poco curato, le strade sono piene di rifiuti, i negozi chiudono, i grandi eventi culturali sono stati cancellati, mancano politiche per famiglie e povertà e il disagio giovanile dilaga. Per questo servirà competenza ed esperienza per far tornare Parma una città sicura, pulita, esemplare per la qualità della vita, con servizi adeguati per anziani e bambini, opportunità per giovani e donne e quartieri e centro storico attrattivi come era durante la mia amministrazione".