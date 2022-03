Ufficiale: Pietro Vignali si candida a sindaco di Parma

Pietro Vignali si candida a sindaco di Parma. La notizia era nell'area, ora è ufficiale. Vignali sarà espressione delle forze politiche del centrodestra. Probabilmente rappresenterà Fratelli d'Italia. Ma domani, nella conferenza stampa convocata dal suo entourage scioglierà ogni dubbio.

In città è un volto noto della politica. Nel 2007 Elvio Ubaldi lo candida a sindaco nella lista civica Per Parma con Ubaldi, sostenuta da buona parte del centrodestra: con il 56,57% dei voti ricevuti al ballottaggio del 10 e 11 giugno diventa primo cittadino battendo Alfredo Peri, candidato del centrosinistra.

Costretto alle dimissioni da primo cittadino nel 2011 per un'inchiesta fiume che si è trascinata per dieci anni, in seguito ad accuse e arresti per corruzione che hanno colpito alcuni funzionari comunali e assessori della sua Giunta, il 16 gennaio 2013 viene messo agli arresti domiciliari dalla Guardia di Finanza assieme ad altre tre persone per peculato e corruzione durante l'operazione denominata Public Money.

Vignali adesso è pronto a tornare in politica. E si candida a sindaco della città che "ho sempre nel mio cuore - ha scritto di recente in un intervento su Facebook - città che amo e che ho amministrato per tredici lunghi anni, trascurando affetti privati e carriera professionale. Tredici anni durante i quali Parma si è trasformata nei servizi e nelle infrastrutture, diventando una città curata e sicura e un modello di riferimento capace di scalare tutte le classifiche della qualità della vita".