La scalata di Pietro Vignali, dieci anni dopo, per riconquistare il Comune di Parma

Nel centrodestra cittadino, con i giochi non ancora conclusi in vista delle elezioni comunali, l'ex primo cittadino Pietro Vignali - dimessosi con una lettera ai parmigiani il 28 settembre del 2011 - si sta ritagliando un ruolo sempre più da protagonista.

Dopo oltre dieci anni dalle vicende che lo hanno visto come protagonista - prima l'arresto e i domiciliari e le pesantissime accuse nei suoi confronti, poi - nel 2020 - la richiesta di archiviazione da parte del Gip Mattia Ferrarini, su richiesta della Pm Paola Dal Monte - il vignalismo non è morto.

Il suo protagonista indiscusso sta tornando alla ribalta: prima la partecipazione ad alcune assemblee nei quartieri, dall'Oltretorrente al centro storico, poi il protagonismo - con interviste alle agenzie di stampa e anche come ospite nelle tv nazionali - sul tema del degrado, della sicurezza e dell'allarme baby gang.

Una buona fetta di elettori civici che si riconoscono nel centrodestra e che ricordano gli anni della gestione Vignali sono ancora disposti ad appoggiarlo, così come tanti residenti e commercianti del centro storico e della Parma più borghese e legata all'ambizione di un ritorno ad una città 'vetrina'. Anche se Pietro Vignali non ha ancora sciolto le riserve, da mesi, sta preparando il campo per farlo ed annunciare la sua candidatura ufficiale.

Nel centrodestra però non è l'unico dell'elenco: il Comandante della Pubblica Assistenza Filippo Mordacci ha già annunciato la sua candidatura mentre la Lega sceglierà, a breve, il suo candidato sindaco che sarà probabilmente un uomo di partito e non corrisponderà con nessuno dei 'civici' in lizza.

Anche Gianpaolo Lavagetto, con il suo progetto 'Per Parma 2032' si prepara alla discesa in campo in vista delle prossime comunali: un percorso civico appoggiato da alcuni comitati di quartiere. I temi sono gli stessi a cuore al centrodestra: dalla sicurezza alla lotta al degrado e allo spaccio di droga.

Resterà da capire se i comitati convergeranno su uno dei candidati o meno: è probabile che, anche nel centrodestra, verranno presentate due o più candidature distinte. Il dibattito è in corso da mesi: nei prossimi giorni dovrebbe sciogliersi i primi nodi.