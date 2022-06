Vignali: "Ecco i 5 punti per una città più sicura: 30 nuovi agenti, più presidi fissi e pattuglie"

"Interverremo in modo determinato - sottolinea il candidato sindaco Pietro Vignali - per contrastare i fenomeni di spaccio, microcriminalità e degrado e lavoreremo per ridare vitalità ai quartieri che sono stati, di fatto, consegnati alla delinquenza organizzata. Analisi, strategie e programmazione sono gli ingredienti della prevenzione.

Negli ultimi 10 anni il maggiore impegno della giunta Pizzarotti è stato quello di smantellare un sistema che funzionava e che aveva dato ottimi risultati. Il sottovalutare i problemi, il ridurre tutto all’insicurezza “percepita” ha fatto sì che, in quasi tutta Parma, si creasse un forte degrado urbano e sociale. Sono cinque le azioni che metteremo in campo per contrastare i fattori che generano disordini, criminalità e insicurezza. Inizieremo con il potenziamento della Polizia Municipale, assumendo nel più breve tempo possibile 30 agenti per rinforzare l’organico che oggi è ampiamente sottodimensionato. Ripristineremo così i presidi fissi e avremo più pattuglie a disposizione nelle fasce orarie notturne. Istituiremo nuclei dedicati alla sicurezza urbana; cinofili antidroga; gestione del disagio giovanile e potenzieremo il nucleo antiviolenza. In secondo luogo, riattiveremo il progetto Click, un sistema d’allarme con localizzazione immediata, rivolto a chi lavora di notte, alle donne e a tutte le categorie fragili. Sarà sufficiente avere un app su smartphone o un dispositivo dedicato per segnalare in tempo reale alla centrale operativa di essere vittima di un’aggressione. In collaborazione con la Prefettura e gli Istituti di Vigilanza, potenzieremo il protocollo Mille Occhi sulla città per rilevare i fenomeni di degrado urbano e sociale anche attraverso l’utilizzo della vigilanza privata che conta in orario notturno oltre 50 vetture sulle strade cittadine e interconnessioni delle centrali operative per il controllo della videosorveglianza.

Vogliamo inoltre ampliare i servizi di controllo ai beni immobili del Comune, per ridurre al minimo gli episodi di danneggiamento di monumenti aree verdi e piazze, grazie a pattuglie dedicate della vigilanza privata. Favoriremo la stipula di un’assicurazione che tuteli in caso di furti e reati nelle abitazioni". Il candidato sindaco del centrodestra ha parlato nel corso di un incontro a cui hanno partecipato Fabio Fecci, presidente dell’associazione Sicurezza e decoro per Parma e agli esperti di sicurezza urbana Antonio Assirelli e Sauro Fontanesi.