Pietro Vignali: "Siamo l'unica alternativa ad un'alleanza innaturale"

Il candidato del centrodestra: "Non mi aspettavo un astensionismo così alto: il risultato personale della mia lista mi incoraggia"

Il commento del candidato del centrodestra Pietro Vignali: "Se dovesse essere confermato questo dato emerge che siamo l'unica

alternativa a questa allenza innaturale tra due forze che si sono fatte oppisizione per dieci anni. Cinque anni fa insieme avevano totalizzato il 70% dei voti, questa volta circa il 40%. Al ballottaggio potranno emergere anche le visioni diverse della città. Non mi aspettavo questo astensionismo così alto. Il risultato personale della mia lista mi incoraggia. Parleremo con Dario Costi e con gli elettori

che non hanno votato al primo turno".