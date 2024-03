"Piscina Ferrari, opera prioritaria, necessario partire rapidamente"

Il dibattito sulla ricostruzione della piscina Ferrari di Via Zarotto dimostra quanto i parmigiani siano legati a quell’impianto. La piscina Ferrari è da sempre un impianto fondamentale nel panorama natatorio della nostra città e ha permesso a decine di migliaia di bambini di avvicinarsi al nuoto. La chiusura anticipata per i problemi strutturali ha spostato il baricentro del nuoto verso gli altri impianti comunali in concessione. Questo però apre all’opportunità di ripensare completamente l’impianto rispetto ad un mondo sportivo che cambia: pensiamo ad esempio alle attività destinate ai disabili di cui Parma è ricca, ma anche alle cosiddette attività “in verticale” che si rivolgono spesso anche alla terza età. Sarà inoltre imprescindibile che la nuova piscina sappia diventare un impianto all’avanguardia sotto il profilo della sostenibilità energetica. Effetto Parma ha sottolineato e ribadito in una mozione presentata e poi approvata in Consiglio Comunale, nella discussione del bilancio 2023, l’impegno per la riqualificazione della piscina Ferrari e osserva con grande attenzione il percorso intrapreso dagli assessorati allo sport e ai lavori pubblici, in cui - in maniera virtuosa - si è partiti da un confronto con le società sportive al fine di comprendere le loro esigenze, come confermato dalle parole espresse dal delegato della Federazione Italiana Nuoto Andrea Avanzini. Con la Federazione condividiamo anche il senso di urgenza: la piscina di Via Zarotto è il maggiore investimento previsto sul triennale delle opere pubbliche per l’anno 2024: 7,5M sono già stati iscritti a bilancio, anche se l’assessore allo sport Marco Bosi ha reso noto come potrebbero essere previsti ulteriori stanziamenti. Questo dimostra come la piscina Ferrari sia una priorità per questa amministrazione e per questo il gruppo Effetto Parma esprime soddisfazione. Ora è necessario far procedere rapidamente l’iter progettuale e far partire il cantiere il prima possibile (come si è già dimostrato di saper fare con i cantieri PNRR) al fine di dare concretezza a questo importante impegno politico e ridare alla città un impianto moderno, efficiente e pienamente accessibile.