"Pizzarotti? Parma ha bisogno di ascolto e sicurezza"

"Pizzarotti sprofondato al 97° posto nella classifica del Sole24ora sul gradimento dei sindaci italiani, è la conferma che i parmigiani non si possono prendere in giro in eterno". Questo il commento della Lega, che con una nota esprime un parere sulla classifica redatta dal Sole24Ore, che vede il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, sprofondare al 97esimo posto in classifca sul gradimento dei sindaci in Italia.

"Per trovare il sindaco di Parma capitale Green, della Cultura, dei Diritti, dell’Integrazione, nella lista pubblicata dal Sole 24 Ore bisogna scorrerla tutta fino in fondo. Addirittura dopo la bistrattata Virginia Raggi dei rifiuti ovunque e dei cinghiali appisolati sui materassi per strada. E’ la conferma che le patacche di latta che il sindaco di Parma si appunta da solo al petto in favore di telecamera non abbagliano più nessuno, se non qualche conduttore televisivo nazionale e un po’ di non parmigiani su Facebook.

Non c’era bisogno di un sondaggio per capire che i parmigiani conoscono bene la realtà che da tempo la spocchia e la propaganda non riescono più a nascondere: dopo anni di cura pizzarottiana, Parma è oggi una città trascurata, con interi quartieri abbandonati al degrado e allo spaccio, parchi e strade poco sicuri, un centro desertificato dal commercio e i soggetti più deboli abbandonati a se stessi. Una città in cui il Consiglio di Stato è stato costretto ad intervenire per cancellare un regolamento che vessava i disabili e le loro famiglie. Parma ha bisogno della sicurezza e della cura di un sindaco presente e attento che sappia ascoltare i cittadini e le associazioni Esattamente quel che è mancato negli ultimi 9 anni".