Elezioni, ora è ufficiale: Pizzarotti correrà con Matteo Renzi

L'ex sindaco di Parma Federico Pizzarotti correra' con Matteo Renzi per le elezioni politiche del 25 settembre. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi ora è ufficiale. Pizzarotti ha preso posizione dopo la rinuncia di Carlo Calenda all'accordo con il Partito Democratico.

"Dopo molti giorni di balletti indecorosi - scrive l'ex primo cittadino su Facebook - con la Lista Civica Nazionale abbiamo deciso di stare con chi a queste danze non ha partecipato. Saremo con Matteo Renzi e con chi crede nel nostro progetto civico e riformista".

Azione dopo lo strappo col Pd per correre alle elezioni del 25 settembre dovrebbe raccogliere decine di migliaia di firme in una settimana in tutti i collegi (a ferragosto, per di più). A meno di un accordo, ormai quasi scontato, con Italia viva, che semplificherebbe di molto la situazione. Quindi Pizzarotti, che ha scelto di correre con Matteo Renzi, dovrebbe essere quindi anche alleato con Carlo Calenda.