Pizzarotti: "Sono pronto a mettermi in gioco, con umiltà"

Presso il piazzale antistante lo stadio Ennio Tardini, si è svolta la conferenza stampa di presentazione del Tour elettorale di Federico Pizzarotti, candidato alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno 2024 nella circoscrizione Nord Est per la lista Siamo Europei - Azione. Queste le parole dell’ex sindaco di Parma: “Oggi inizia un mese intenso. Ho accettato la candidatura alle elezioni europee nella lista Siamo Europei - Azione perché voglio farmi portavoce del mio territorio, della mia gente. Voglio mettere la mia mia esperienza a disposizione dei cittadini, ascoltare i loro problemi, le loro richieste. Voglio parlare con le persone, conoscerle, farmi raccontare le loro storie e accogliere i loro suggerimenti. Voglio confrontarmi, discutere, prendere appunti, riflettere. Solo così potremo, tutti assieme, progettare un futuro diverso per l’Unione Europea. Per questo ho deciso di iniziare il mio Tour elettorale partendo da Parma, città con cui ho condiviso una parte importante della mia vita. In questo mese sarò presente in ogni strada, in ogni quartiere, in ogni comune della Provincia, dalla Bassa alla Montagna. Questa è la mia comunità e io voglio darle voce. In questo mese sarò anche nelle altre aree della mia circoscrizione, il Nord Est. Sarò in Romagna per incontrare famiglie, imprenditori, studenti, partite Iva. Sarò in Veneto per conoscere aziende, associazioni, pensionati, giovani coppie. Sarò in Friuli Venezia Giulia e in Trentino Alto Adige per ascoltare le istanze di quelle regioni e accogliere le loro richieste. Sono pronto a mettermi in gioco. Con forza e tenacia, ma anche con umiltà. Sarà una campagna elettorale bellissima. Io la farò con il sorriso. Unitevi a me”