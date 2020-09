Pizzarotti sulla vittoria del Si: "Non è un colpo alla casta ma un suo rafforzamento"

Il sindaco Federico Pizzarotti, fervido sostenitore del No? commenta la schiacciante vittoria del Si al referendum costituzionale per la riduzione del numero di parlamentari.

"Ha vinto il sì con un risultato netto, la maggioranza si è espressa ed è giusto prenderne atto. Ho votato no e l’ho fatto con convinzione, pur sapendo che il fronte del sì era ben più ampio: tutti i partiti dello spettro parlamentare. Ma non si svendono le proprie convinzioni salendo sul carro del vincitore, si mantengono integre.

Da domani vi diranno che questo è un colpo alla “casta”, anche se vista da più vicino questa (non) riforma si configurerà come un rafforzamento della cosiddetta casta stessa. In che modo, infatti, si potrà definire casta quella dei tagliati? La casta non si misura sul numero dei tagliati, ma sul grado di potere dei rimanenti: privilegi e stipendio, benefit e poteri rimangono invariati, e su un numero più ridotto di persone.

Oggi vince un’idea di politica che vede le istituzioni con gli occhi della diffidenza e della rabbia, ma la democrazia ha scelto e così sarà. L’importante è non piegarsi mai a questa visione distorta della politica".