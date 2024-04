Europee, Pizzarotti sfida Vannacci

L'ex sindaco di Parma Federico Pizzarotti, candidato alle prossime elezioni europee con Azione, sfida il generale Roberto Vannacci in corsa con la Lega. "Troppo facile fare i comizi sovranisti durante le presentazioni del libro. Se hai il coraggio di ribadire le tue folli teorie, ti invito a un faccia a faccia elettorale serio e credibile", scrive Pizzarotti su Facebook. "Decidi tu data, luogo e moderatore", aggiunge il parmigiano. "Così gli elettori potranno scegliere se votare per un'Europa omofoba e delirante, oppure se appoggiare il nostro progetto per un'Unione europea forte, coesa e soprattutto rispettosa dei diritti di tutti", prosegue Pizzarotti, che nella sua carriera politica ha transitato dal M5S a +Europa, fino al partito di Carlo Calenda. "Voi le classi separate. Noi l'Europa delle città", conclude l'ex sindaco