Pnrr, incertezza su fondi: "Dall'Ospedale Vecchio al Palasport: quanti progetti a rischio"

C'è molta incertezza intono ai fondi del Pnrr. Nell'ambito del Consiglio comunale, la maggioranza si è detta preoccupata dalle decisioni e dalla linea presa dal Governo Meloni circa i fondi della Comunità Europea per la quarta rata del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. "Al momento non ci sono concretamente dei progetti a rischio perché il Governo sostiene che i progetti che usciranno dal Pnrr saranno sostenute con altre fonti di finanziamento di natura comunitaria - spiega l'Assessore ai Lavori Pubblici, Francesco De Vanna -. In ogni caso ci preoccupa una assenza di precisione e di coordinamento con gli enti territoriali rispetto al destino di questi investimenti. Faccio riferimento in particolare alla missione cinque componente due, incentrata sulla rigenerazione urbana. Una missione per la quale il Comune di Parma ha circa cinque interventi: penso al Palasport, alla Scuola nel parco, all'ex municipio di San Lazzaro, ad una parte anche dell’ospedale vecchio. Si tratta di investimenti che complessivamente cubano 20 milioni di euro e che saranno probabilmente finanziati con altre risorse.

Ma vorremmo che il Governo, su questo fronte, fosse più preciso e offrisse agli amministratori locali informazioni più dettagliate rispetto a questa rimodulazione che, al momento, resta un po’ generica e ancora sulla carta. Nei mesi scorsi è stato chiesto ai sindaci e agli amministratori di fare ogni sforzo possibile per rispettare le tempistiche assegnate dall’Unione Europea circa i fondi del Pnrr. Noi abbiamo fatto tutti i compiti che ci erano stati assegnati. Li abbiamo fatti per tempo, ora ci dispiacerebbe sapere che ci sono slittamenti oppure soltanto delle incertezze che rischierebbero di generare soltanto una situazione di disorientamento e di sfiducia anche rispetto agli investimenti che ci hanno visto impegnati ancora fino a pochissimi giorni fa".