Pnrr, Michele Guerra: "Più equilibrio sui fondi"

"Il Pnrr è un’enorme occasione di rilancio dei nostri territori e del Paese. - sottolinea il candidato sindaco del centrosinistra Michele Guerra- La media di erogazione di questi fondi per le province in Emilia Romagna è di 250 milioni, mentre per la sola Città Metropolitana di Bologna sono stanziati 1,4 miliardi. Bene gli investimenti nelle aree metropolitane, ma si tenga conto di questi squilibri che riguardano gli altri comuni capoluogo e le province.

Chiederemo al Governo e alla Regione, con le altre istituzioni locali, che si punti a riequilibrare la distribuzione delle risorse, se non fosse già possibile col Pnrr, almeno con altri fondi come Fsc e Por Fesr. Questa è una partita da giocare insieme. Non ci possiamo permettere di perdere tempo su polemiche, campanilismi, divisioni e fazioni politiche"