Rainieri (Lega): "Ripristinare due giorni di apertura per l'ufficio postale di Ghiare di Corniglio"

Riaprire l'ufficio postale di Ghiare di Corniglio, in provincia di Parma. A chiederlo, con un'interrogazione, è Fabio Rainieri (Lega), che ricorda come "circa duecento cittadini hanno sottoscritto una lettera inviata nel mese di dicembre 2021 alla Regione Emilia-Romagna oltre che al sindaco di Corniglio e alla direzione provinciale di Poste Italiane a Parma, nella quale si attesta che l'ufficio opera per il solo giorno di venerdì e si chiede l’apertura effettiva anche per un altro giorno: da allora, nonostante le rassicurazioni date dai vertici aziendali alle amministrazioni regionale e comunale sul fatto che la riduzione dei giorni di apertura era dovuta a modulazioni di orari collegate all’emergenza pandemica e non a processi riorganizzativi, sarebbe rimasta una sola apertura settimanale, pur essendosi conclusa la stessa emergenza pandemica".

Da qui l'atto ispettivo per sapere dall'amministrazione regionale "per quali motivi, dopo la fine dell’emergenza pandemica l’ufficio di Poste italiane di Ghiare di Corniglio, avrebbe ancora una sola apertura settimanale mentre per gli altri uffici della stessa società presenti nel territorio del comune di Corniglio sarebbero state ripristinate le aperture settimanali precedenti la dichiarazione dello stato di emergenza per la pandemia, e se ritiene di insistere con i vertici aziendali di Poste italiane affinché l’ufficio postale di Ghiare di Corniglio torni ad effettuare al più presto due aperture settimanali"