Presto a Parma spazi e autorizzazioni più veloci per murales e spray-art

Durante il Consiglio Comunale di ieri è stata approvata all'unanimità la mozione di Effetto Parma (a firma dei Consiglieri Spadi, Buetto, Mallozzi e Ronchini) che impegna il Sindaco e la Giunta condividere con il Consiglio stesso, ed in particolare con i componenti della Commissione Cultura e Politiche Giovanili, la necessità di regolamentare l'attività inerente la realizzazione di murales e spray-art.

Lo scopo è quello di valorizzare i contributi degli artisti consentendo loro di esprimere la propria creatività artistica negli spazi consentiti, dove possano dipingere legalmente e mostrare la propria creatività e qualità tecnica, attraverso la sperimentazione e la coniugazione tra temi, forme e linguaggi.

La regolamentazione, già istituita in molti altri comuni italiani, dovrà porsi in particolar modo gli obiettivi di individuare spazi e procedimento di gestione delle richieste, così da poter velocizzare i tempi di autorizzazione dei singoli murales.

"Sarà questa un'importante occasione per il nostro comune di gestire e accrescere le richieste di spazi per murales, anche in vista di Parma 2020+21. Abbiamo tanti esempi positivi di murales nella nostra città, basti pensare a Via Reggio, Via Trento e alla stazione ferroviaria. Un ringraziamento infine ai colleghi firmatari della mozione e a tutte le forze politiche presenti in Consiglio, le quali hanno saputo cogliere l'intento della mozione" ha dichiarato il primo firmatario Leonardo Spadi, Consigliere Incaricato alla Partecipazione Giovanile.

L'auspicio è quello di incentivare nuove progettualità e stimolare una riflessione nella nostra città inerente a questa espressione artistica, in forte crescita negli ultimi anni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Domani mattina intanto sarà inaugurato il murales realizzato in occasione del quarantesimo anniversario della strage di Bologna presso il sottopasso della stazione ferroviaria in viale Paolo Borsellino.