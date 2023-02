Le primarie del Pd il 26 febbraio, il segretario Vanolli: "Il partito dimostra la sua vitalità"

“Vorrei inviare un ringraziamento a tutti gli iscritti, ai segretari di circolo, all'organizzazione e ai volontari per il loro supporto e il loro contributo alla realizzazione del congresso del Partito Democratico di Parma”, così in una nota Michele Vanolli, segretario cittadino del Partito Democratico di Parma, “in un'epoca in cui la partecipazione alla politica è sempre minore, come purtroppo anche i dati dell’affluenza alle elezioni regionali di Lazio e Lombardia dimostra, credo debba essere sottolineata l'importanza di coloro che ancora si impegnano per rinvigorire i partiti e, di conseguenza, la democrazia italiana”.

“Nonostante le difficoltà conseguenti alle elezioni politiche del 25 settembre scorso, il Partito Democratico ha dimostrato ancora una volta la sua vitalità e si dimostra pronto a guidare l’opposizione al governo di destra guidato da Giorgia Meloni. Il prossimo appuntamento”, conclude Vanolli, “sarà domenica 26 febbraio in 55 seggi delle primarie dislocati in tutti i comuni della provincia, dove potranno recarsi tutti i cittadini che si riconoscono nella proposta politica del Partito democratico. Quest’anno sarà possibile anche il voto online, riservato ad alcune categorie di persone. Per votare online è necessaria la preiscrizione sulla apposita piattaforma online, che è attiva dal 10 febbraio sino alle ore 14 del 18 febbraio. La piattaforma su cui potersi preregistrare è la seguente: https://www.partitodemocratico.it/congresso2023/ e da lì cliccare sul link primariepd2023.it, seguendo le istruzioni”.