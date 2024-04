“Pronti a cambiare Fidenza: sarà tutta un’altra musica senza Pd”

Sabato alle 18:30, al Bar Commercio a Fidenza, in via Gramsci, 82, Luca Pollastri, candidato sindaco civico appoggiato dal centrodestra, inaugurerà la campagna elettorale insieme all’On. Tommaso Foti (FDI) e all’On. Tassinari (Forza Italia).

“Da sabato inizia un viaggio lungo e intenso: il mio programma elettorale sarà fatto insieme ai cittadini fidentini, non nelle stanze grigie del Partito Democratico. Parto da quattro pilastri: più sicurezza; più attenzione alle attività commerciali e al centro storico ormai abbandonato a se stesso; la valorizzazione delle frazioni ma soprattutto metterò sempre al centro le persone, soprattutto le fasce più deboli che voglio assolutamente tutelare” spiega Luca Pollastri, candidato sindaco esponente della lista Rete Civica Fidenza supportato dal centrodestra. “Ringrazio tutti i partiti per aver coraggiosamente scelto di rimanere uniti e tentare l’impresa di vincere contro il sistema messo in piedi dal duo Massari-Malvisi. Fidenza merita di più e deve cambiare: il cambiamento non solo si realizza con persone nuove, ma anche senza avere nelle retrovie le solite persone ben conosciute, che della città e dei suoi abitanti non hanno reale interesse”.