Prospettiva: "Aeroporto? Scarsa responsabilità di una parte minoritaria del Pd"

"Il Consiglio comunale ha garantito il proprio no al progetto cargo ma la spaccatura di questa sera rappresenta un’occasione persa per confermare l’importante lavoro condotto dall’Amministrazione in questo anno sull’aeroporto, un percorso che aveva portato alla modifica del progetto, nonostante la subalternità dei Comuni agli altri enti, e strutturato una delibera solida e che confermava l’azione amministrativa quale unico baluardo che la città aveva contro il polo logistico". Il gruppo di maggioranza in Consiglio comunale Prospettiva parla di scarsa responsabilità di una parte minoritaria del Pd che con il voto che esprime addirittura la sua contrarietà. "Una decisione incomprensibile dopo che per un anno intero si è lavorato in una direzione ben precisa alla quale oggi si è girato le spalle". "Prospettiva è da sempre coerente con il mandato ricevuto dagli elettori un anno fa e conferma ancora una volta la sua posizione: sì allo sviluppo dell’aeroporto passeggeri e no a un aeroporto cargo a vocazione logistica. La nostra idea è togliere dall’isolamento infrastrutturale la città rilanciando la sua competitività turistica ed economica".