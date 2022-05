Generazione Parma: i giovani, con Dario Costi, puliscono il greto del torrente Parma e il Parco Ducale

Nel pomeriggio di domenica una delegazione di Generazione Parma, accompagnata dal candidato sindaco Dario Costi, si è riunita nel piazzale della Pilotta per il secondo evento di “Parma Città Pulita” dopo il grande successo della prima tappa dello scorso aprile al quartiere di San Leonardo. L’attività di pulizia si è sviluppata in due zone simbolo del centro, tra il greto del torrente Parma e il Parco Ducale, in un’iniziativa volta a sensibilizzare la cittadinanza ad una maggior cura degli spazi della propria città. “Siamo veramente soddisfatti per la partecipazione -le dichiarazioni del presidente di Generazione Parma, Lucio Rossi- vogliamo operare concretamente per ciò incui crediamo e dare un segnale forte a istituzioni e cittadini. Nasciamo come associazione che tiene al bene della città e ci piacerebbe creare una rete sociale più ampia al fine di promuovere cambiamenti socio-culturali dove ricopriamo il ruolo di protagonisti e non di spettatori”.