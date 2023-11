Sanità, Tagliaferri: "Preservare il punto di soccorso a Santa Maria Borgo Val di Taro"

L’ospedale di Santa Maria Borgo Val di Taro a Parma non deve chiudere. A chiederlo, in un’interrogazione, è Giancarlo Tagliaferri (FDI) che ricorda come “anche in condizioni ottimali, per raggiungere l’Ospedale di Parma necessitano circa 60 minuti e almeno 80 se non di più per l’Ospedale di Fidenza (Vaio), oltre all’impegno e all’abnegazione delle Associazioni di Volontariato che si occupano dei servizi di soccorso e trasporto”.

Da qui l’atto ispettivo per chiedere alla giunta “se intenda farsi parte attiva per ottenere dall’Asl Parma competente garanzia che vengano approntati tutti gli sforzi per evitare in futuro riduzioni anche transitorie dei posti letto della struttura, degli orari di apertura de Punto di Primo soccorso per carenze organizzative e di organico e se intenda fornire un piano aggiornato delle risorse, in termini di strutture, funzioni e personale per il prossimo quinquennio nel quale poter riconoscere la certezza del futuro dell’Ospedale Santa Maria e della garanzia sanitaria per le vallate di montagna di cui sopra”.