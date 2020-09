Referendum ed elezioni del 20 e 21 settembre: cosa fare per il voto assistito e al domicilio

Le persone che soffrono di gravi deficit visivi o sono impossibilitate a usare le mani e non sono dunque in grado di votare autonomamente, possono chiedere di essere accompagnate in cabina elettorale da una persona di fiducia, per l’esercizio del voto assistito. Chi è affetto da grave infermità o si trova in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimora risulti impossibile anche con l’ausilio del trasporto pubblico che i Comuni organizzano in occasione delle consultazioni elettorali, può avvalersi del voto domiciliare.

Per esercitare il diritto di voto assistito o al domicilio, sia per le elezioni amministrative che per la consultazione referendaria, i cittadini devono chiamare il servizio di Igiene Pubblica dell’AUSL ai numeri 0521.865301 oppure 0521.865314 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12. Solo per i residenti nel distretto di Parma è possibile rivolgersi anche direttamente al servizio di via Vasari n. 13 a Parma nelle seguenti giornate: 8 e 15 settembre dalle 8 alle 12 e il 19 settembre dalle 9 alle 11