Referendum | DIRETTA - A Parma netta vittoria del Sì: in provincia 'doppia' il No

Alle ore 15 di lunedì 21 settembre si sono chiusi i seggi dell'Election Day. A Parma i cittadini hanno espresso la propria preferenza in merito al questito del referendum costituzionale confermativo per la riduzione dei parlamentari. Subito dopo la chiusura dei seggi inizieranno gli scrutini per quanto riguarda il referendum: per le elezioni amministrative - che nella provincia di Parma riguardano cinque Comuni - inizieranno alle ore 9 di domani, martedì 22 settembre.

AFFLUENZA ALLE ORE 15 DEL 21 SETTEMBRE - L'affluenza definitiva per quanto riguarda la provincia di Parma è del 51,09%. Per il Comune di Parma l'affluenza definitiva è del 49,94%.

REFERENDUM NEL COMUNE DI PARMA: I RISULTATI IN DIRETTA

REFERENDUM IN PROVINCIA DI PARMA: I RISULTATI IN DIRETTA