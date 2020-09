A Parma netta vittoria del Si al referendum per la riduzione dei parlamentari

A Parma e provincia netta vittoria del Sì al referendum costituzionale confermativo per la riduzione dei parlamentari. Per quanto riguarda l'intera provincia di Parma il Sì ha superato il 66% delle preferenze mentre il No si è fermato al 33%: i sostenitori del Si hanno quindi 'doppiato' quelli del No. Nel Comune di Parma è sostanzialmente la stessa, con il Sì AL 63,80% con il No fermo al 36%.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.