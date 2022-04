Consiglio comunale: approvato il regolamento per il commercio in centro storico

lIl regolamento per il commercio in centro storico, che aveva suscitato polemiche dopo il passaggio in Commissione, è stato approvato dal Consiglio Comunale con 19 voti favorevoli, 3 contrari e 2 astenuti. Tre consiglieri del Pd sono usciti dall'aula al momento della votazione. E' stata poi votata ed approvata anche l'immediata eseguibilità del provvedimento. Il regolamento verrà quindi applicato in maniera sperimentale per 9 mesi. Sarà il prossimo sindaco a decidere se portare avanti o meno il provvedimento. La maggioranza non ha votato i cinque emendamenti presentati dal presidente del Consiglio Comunale Tassi Carboni: le proposte di modifica al testo sono quindi stati bocciati.

Alcuni consiglieri, Campanini, Jacopozzi, Bonetti, Lavagetto del Pd, ma anche Massari di Parma Protagonista e Roberti del gruppo Misto, così come lo stesso presidente del Consiglio comunale Tassi Carboni e Mhaidra tra la maggioranza, hanno espresso pareri contrari all'approvazione del testo così come è stato presentato. Il capogruppo del Pd Lorenzo Lavagetto ha chiesto di rinviare il voto ma la proposta non è passata: 21 consiglieri hanno votato contro.

Dopo il lancio della petizione di un grupppo di cittadini, che hanno accusato il testo di essere discriminatorio e xenofobo, l'assessore alle attività produttive Cristiano Casa ha risposto, sostenendo che la richiesta era arrivata direttamente dai residenti e dai comitati di quartiere. Le firme dei cittadini, prima del Consiglio di ieri, avevano raggiunto il numero di 230.