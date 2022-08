"Riaprire il centro prelievi a Neviano degli Arduini"

"Sono insorti problemi che impediscono la rapida riapertura del centro prelievi di Scurano?". A chiederlo è la Lega con un'interrogazione in cui ricorda la chiusura del centro prelievi nel comune di Neviano degli Arduini fin dallo scorso marzo 2021. Nello stabile -specifica ancora il documento ispettivo presentato- vi era sia il centro prelievi dell'Ausl sia lo studio di un medico di medicina generale e la sede locale dell'Avis.

In considerazione delle numerose sollecitazioni per la riapertura della struttura sanitaria, per cui si attenderebbe solo il nulla osta da parte del distretto Sud dell'Ausl di Parma, la Lega chiede anche se i problemi che fino ad ora hanno impedito la riapertura "possano essere superati e in che tempi si preveda la possibilità di riprendere l’operatività del centro prelievi".