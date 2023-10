Rifiuti abbandonati, la Lega punta il dito: "Problema irrisolto per l'ipocrisia di Comune e Regione Emilia-Romagna"

“Il problema dei rifiuti a Parma è annoso e irrisolto colpevolmente dalle amministrazioni comunali che si sono susseguite ma anche con delle responsabilità da parte della Regione che continua imperterrita nel sostenere un sistema di raccolta porta a porta costosa e inefficace”. È il commento con il quale è intervenuto sulla polemica dei troppi rifiuti abbandonati nella città ducale il vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ed esponente della Lega, Fabio Rainieri.

“Dopo la vergognosa buffonata del funerale al cassonetto del 2014 è stato un susseguirsi di correttivi che non hanno dato alcun esito, perché la città rimane sempre sporca – ha proseguito il leghista – Il vero problema è che i cittadini non sono abbastanza aiutati a fare la raccolta differenziata e non hanno adeguati incentivi ambientali ed economici. Molto spesso le istruzioni sono confuse e a volte anche di difficile attuazione. Inoltre, i lavaggi e gli spazzamenti sono troppo pochi e discontinui. Il Comune di Parma sta dicendo che vuole incrementarli ma intanto nel piano economico finanziario del servizio gestione rifiuti approvato dal Consiglio comunale lo scorso aprile ha diminuito il finanziamento per il servizio rispetto al 2022. La stessa ipocrisia della Regione Emilia-Romagna, guarda caso sempre targata PD, che continua a sbandierare risultati eccezionali del porta a porta puntuale, mentre le città sono sempre più sporche”.