Rifiuti, Chiastra: "La differenziata in centro causa solo degrado e sporcizia"

"Sporcizia, degrado, bidoncini che affollano i marciapiedi impedendo il passaggio e che, una volta riportati in casa, se un cittadino non ha il balcone non sa dove mettere". Questi i contenuti di un’interrogazione che la consigliera comunale Virginia Chiastra presenterà al Consiglio Comunale, chiedendo anche se sono stati installati i cestini stradali promessi e se i due tutor dei rifiuti sono operativi e in che orari.

"La situazione è sotto gli occhi di tutti - spiega. “La raccolta porta a porta costringe i cittadini a esporre i rifiuti in strada, occupando i marciapiedi. Ma, peggio ancora, a tenerseli in casa fino al giorno deputato al conferimento” - continua Chiastra. Sicuramente non il massimo della comodità, e nemmeno dell’igiene, pensando di rimettersi in casa un bidoncino che è stato depositato in strada, alle intemperie, esposto a inciviltà animali e non solo.



Il Comune ha sostituito - aggiunge - i bidoni di carta e organico con altri pressoché identici. Chiedo alla Giunta - precisa la consigliera - quanto è costato? E perché è stata fatta questa scelta? Sono soldi dei cittadini, che meritano investimenti in decoro e una raccolta dei rifiuti più organizzata. Infine” - chiosa Cihastra - “la giunta ha promesso, in nome del decoro, 100 cestini stradali nel 2023 e altrettanti per il 2024. Chiedo: li hanno installati? Se si, dove? Inoltre, i due tutor deputati al corretto conferimento, sono stati messi all’opera? In che orari lavorano? E’ possibile avere un bilancio del loro operato”. Domande cui i cittadini meritano una risposta".