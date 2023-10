"Rifiuti, Parma come Napoli" e scoppia la polemica in consiglio comunale

"Ci sono dei momenti nella città in cui c'è da spaventarsi e i turisti stessi si chiedevano se fossimo a Napoli. No, invece siamo a Parma". In Consiglio Comunale è scoppiata la polemica quando il consigliere Fabrizio Pallini del Gruppo Consiliare Vignali sindaco e presidente dell'Associazione I Nostri Borghi ha spiegato così la situazione che riguarda il decoro in alcune zone della città di Parma: "Ho detto, ho riferito le lamentele - spiega Pallini -. Penso che si debbano ascoltare le persone e i turisti e quello che dicono queste persone"."Penso che sia vergognoso quello che ha detto il consigliere Pallini, vergognoso", ha detto il capogruppo di Effetto Parma Christian Salsano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.