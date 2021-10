Luigi Spinazzi è il nuovo sindaco di Fontanellato: al termine dello spoglio delle 6 sezioni comunali ottiene il 62,24 % dei voti alla guida dalla lista civica “Fontanellato Progresso”.

Ecco il commento a caldo del nuovo sindaco Spinazzi: “Possiamo dire di essere riusciti, con merito, a parlare Al Cuore di Fontanellato. Il mix di esperienza ed entusiasmo che abbiamo messo in campo in questi giorni concitati di campagna elettorale ci hanno consentito di far emergere la consistenza del nostro programma e le strategie che animeranno la nostra azione amministrativa nei prossimi cinque anni di legislatura per il bene di tutta la comunità fontanellatese unita. Oggi, soprattutto in considerazione del momento storico che stiamo vivendo, son convinto fermamente che non servano né divisioni, né polemiche sterili per affrontare il futuro, serve coesione e idee chiare per andare tutti nella stessa direzione”.