I primi commenti, Massari: "Il Pd ha scelto di non essere chiaro sui punti importanti per la vita delle persone"

Il presidente della Provincia e sindaco di Fidenza Andrea Massari commenta a caldo i primi risultati. "Lo dico chiaro e subito, perché so che pochi o nessun dirigente del centrosinistra vorrà dirlo. Quando i numeri sono questi non è solo questione di calcoli fatti male sulle alleanze ma di contenuti e persone che fanno camminare quelle idee. Un dato è già chiaro: in un momento così difficile per il Paese, il Paese non va a votare. Non credo sia solo il ritornello antico dei “politici che fanno schifo”, invece: se ci sono le bollette impazzite, la povertà che morsica le famiglie e le imprese una guerra e un’Europa spaventata dall’arrivo di solidissimi amici di Putin e dal draghicidio, credo che parlare in questo momento drammatico di Peppa Pig, vedere un nonno fare tik tok tac, promette assunzioni a valanga nel sud o l’apertura di bar nei piccoli centri sia il modo migliore per dire alla Comunità nazionale “scusate, non siamo all’altezza. State in famiglia, godetevi la giornata”.".

"I dati confermano quello che vediamo da un mese e mezzo nei sondaggi: vince la destra e perde il centrosinistra diviso. Perché gli insegnamenti delle elezioni sono come i grandi classici, non passano mai di moda: chi corre diviso perde. Il Pd in particolare ha scelto anche stavolta di non essere chiaro e netto su tre, quattro punti capaci di fare la differenza per la vita delle persone. Lo si vede dal modo con cui ha chiuso la porta in faccia a chi ha una visione chiara e netta dei problemi e delle possibili soluzioni: parlo dei Sindaci e degli amministratori locali. Non basta candidarne due o tre qua e la. Manca la capacità di ascoltarli".