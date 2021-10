Elezioni, oggi si vota fino alle 15: poi lo spoglio e la diretta con i risultati

L'affluenza per gli otto comuni in provincia di Parma è al 45,62% alle 23 del 3 ottobre

Oggi, lunedì 4 ottobre si vota in otto comuni nel parmense - Borgotaro, Busseto, Felino, Fontanellato, Neviano, Sala Baganza, San Secondo, Traversetolo - fino alle ore 15. Dopo inizierà lo spoglio delle schede. Potere seguire la diretta su questa pagina.

I comuni in provincia di Parma

A Borgotaro i candidati sono Marco Moglia (Borgotaro Unita, centrosinistra) e Cristiano Delmaestro (centrodestra con la lista Borgo Val di Taro Rinasce).

Simone Dall'Orto si ricandida a Traversetolo, (centrodestra), mentre per il centrosinistra si c'è Gianfranco Tosi, candidato di Officina Traversetolo.

Gudo Campanini - Insieme per Felino 2021 - è il candidato del Pd per la successione a Elisa Leoni, a Felino. Sul fronte civico-centrosinistra c'è Rosina Trombi, a capo della lista Fare Felino. Filippo Casolari è il candidato per la lista civica di centrodestra Impegno e Cambiamento.

Elisa Guareschi, (centrodestra) corre per Busseto, sfidata da Stefano Nevicati di Busseto Civica e Gianarturo Leoni di Bene Comune.

Luigi Spinazzi, civico a capo della lista Fontanellato Progresso è sostenuto dal centrosinistra, mentre Ubaldo Arduini di Cittadini in Comune sarà lo sfidante.

A San Secondo ci sono diverse liste: Daniele Montagna con una lista civica, Giulia Zucchi con Una nuova San Secondo e Gianluca Delgrosso con San Secondo un progetto per tutti.

A Neviani corrono: Raffaella Devincenzi, attuale vicesindaca, con la lista Civica per Neviano - Insieme per Amministrare il Futuro; Lucio De Palma con Tutti per Neviano e Luigi Notari con La fratellanza. Uniti e plurali.

A Sala Baganza il sindaco uscente Aldo Spina cerca la riconferma con la lista Solidarietà; a sfidarlo Tiziana Azzolini a capo di Sala Attiva. Equità, legalità, trasparenza.

Tutti i Comuni al voto hanno attivato servizi di trasporto ai seggi per le persone con difficoltà deambulatorie. Per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l’uso della mascherina che potrà essere tolta solo per consentire l’identificazione al momento della consegna della scheda elettorale e per votare occorre presentarsi con un documento di identità e la scheda elettorale. Durante la due giorni di voto gli uffici comunali resteranno aperti per il rilascio dei duplicati a chi ha completato o smarrito la tessera elettorale. In nessuno dei Comuni al voto è previsto il turno di ballottaggio: chi raggiungerà la maggioranza dei voti sarà eletto.

Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista o sul nominativo del candidato sindaco.

Non è possibile votare per un candidato alla carica di sindaco diverso da quello collegato alla lista. I voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco sono attribuiti alla lista ad esso collegata.

In caso di parità di voti tra due candidati si tornerà a votare per questi ultimi il 17 e 18 ottobre (ballottaggio). Anche in questo caso risulterà eletto chi dei due avrà ottenuto più voti. In caso di ulteriore parità viene dichiarato eletto il più anziano.

Una volta eletto il sindaco viene anche definito il Consiglio: alla lista che appoggia il sindaco eletto andranno i 2/3 dei seggi disponibili, mentre i restanti seggi saranno distribuiti proporzionalmente tra le altre liste.