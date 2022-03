Roberta Roberti si candida a sindaco di Parma: "Confronto, ascolto e partecipazione"

Roberta Roberti, consigliera comunale uscente per il gruppo Misto si candida a sindaco di Parma. Lo ha ufficializzato nei giorni scorsi insieme a Parma Città Pubblica. "La mia è una candidatura - ha sottolineato Roberti - che vuole essere la somma del lavoro che è stato fatto in questi anni insieme alle associazioni, al volontariato, ai comitati e ai cittadini che chiedevano ascolto in Consiglio comunale e alle Istituzioni. Con questa candidatura cerco di tenere fede al lavoro svolto in questi anni su varie tematiche, che mi arrivavano dalle sollecitazioni dei cittadini. Molti di questi comitati e di queste associazioni hanno deciso di unire le forze per concentrarsi in proposte alternative. Porteremo avanti delle soluzioni concrete e realizzabili. Il bene comume non può avere un'appartenenza politica: vengono, prima di tutto, le soluzioni concrete. Come civici ci siamo resi conto che le esigenze sono diverse da quelle dei partiti politici. Ci auguriamo che ci potrà essere dialogo con le altre realtà politiche che si stanno prefigurando"