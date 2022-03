Salsomaggiore, venti nuove assunzioni rivoluzionano la macchina comunale

La pandemia, le crisi delle materie prime, il caro-energia, la risalita dell’inflazione: per rispondere al meglio alle esigenze di una comunità, quella salsese, che accresce le proprie richieste e incrementa il fabbisogno di interfacciarsi con una nuova PA, in un presente che assorbe i cittadini con le difficoltà quotidiane, l’Amministrazione della Città di Salsomaggiore ha dato il benvenuto a 20 nuove forze che, da oggi, entrano ufficialmente a far parte dell’organigramma dell’ente e consentiranno un ulteriore innalzamento qualitativo dell’operato tecnico-burocratico all’interno dell’articolata macchina comunale.

A dare il benvenuto ai neo-dipendenti la Giunta comunale guidata dal sindaco Filippo Fritelli che, con l’occasione, ha voluto tracciare un bilancio della gestione interna del personale amministrativo negli ultimi dieci anni: “Dall’insediamen o della nostra Amministrazione ad oggi abbiamo operato un efficientamento costante seguendo criteri non soltanto meramente economici o di contenimento

dei costi, ma soprattutto puntando su professionisti giovani, qualificati e con grande voglia di fare e garantendo in particolare l’inclusione della sfera femminile nel mondo del lavoro”.

I numeri lo confermano: ad oggi, il personale operante negli uffici dell’Amministrazione comunale (comprendendo 15 agenti del Corpo di Polizia Municipale e 3 dirigenti) è di complessive 116 unità: un numero inferiore a quello di dieci anni fa. Dei venti nuovi arrivi (molti dei quali salsesi), la cui età media complessiva è di circa 40 anni, ben 14 sono donne. Diverse le competenze e gli ambiti

d’azione in cui saranno impiegati: dall’operatività nelle forze di Polizia locale agli ambiti tecnico-amministrativi dell’ente, dai settori delle infrastrutture e dell’edilizia privata agli affari finanziari e al servizio tributi, ma anche turismo, istruzione, area personale, assistenza sociale e segreteria. “Non solo un cambio generazionale, ma un ringiovanimento finalizzato all’ottenimento di una decisiva spinta propulsiva per effetto della quale questi professionisti possano appassionarsi a Salso e ai suoi temi sentendoli e facendoli propri”, ha concluso soddisfatto Fritelli.