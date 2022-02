Salvini: "Pizzarotti usa Parma come merce di scambio"

Era in video collegamento, Matteo Salvini, segretario nazionale della Lega che ha partecipato all'incontro dal titolo 'Parma più sicura', organizzato dai rappresentati parmigiani del movimento. Più di 100 persone, militanti e sostenitori Lega, si sono dati appuntamento questa mattina al Novotel di Parma, per il convegno. Salvini si è collegato in diretta con i partecipanti per ribadire le battaglie della Lega contro il degrado e per la sicurezza urbana e sostenere il progetto civico del candidato Sindaco, Filippo Mordacci: dure le critiche all'amministrazione Pizzarotti. "Altri stanno usando la città come merci di scambio, per raggiungere obiettivi e fare altri ragionamenti politici. Parma viene prima di tutto per noi, speriamo che questo 2022 ci ridia quello che ci hanno strappato, buona vittoria alle prossime amministrative". Il convegno si è aperto con un lungo applauso di solidarietà nei confronti del popolo ucraino, del quale ha parlato anche Salvini: "Qui ci sono bimbi, mamme e anziani in fuga da una guerra vera, profughi veri, ci sono problemi veri, bombe vere. Noi abbiamo il dovere di difendere la pace. Qualcuno anche in Italia dice di rispondere alla guerra con la guerra, io dico no, mai. Se alle bombe si risponde con le bombe si rischia di portare l’intero pianeta in un conflitto". Oltre al Commissario Lega Emilia, Senatore Andrea Ostellari, hanno portato le proposte della Lega per una città più sicura il Sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, il Vice segretario lega, Andrea Crippa, il sottosegretario all’interno, Nicola Molteni, parlamentari, consiglieri regionali e amministratori locali del parmense. Come ha spiegato lo stesso Molteni, nei prossimi giorni la lega di Parma renderà noto un decalogo sulla sicurezza urbana, con iniziative concrete, studiate strada per strada, che saranno i capisaldi del programma elettorale.