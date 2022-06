Salvini: "Vignali? Ce la può fare, Parma può tornare eccezionale com'era un tempo"

Matteo Salvini è tornato a Parma per sostenere la candidatura di Pietro Vignali. Il candidato del centrodestra parte indietro, ma non certo battutto per il leader del carroccio: "Ce la può fare, certo. Durante il ballottaggio si confrontano due idee di città, due persone. Se i cittadini sono contenti dei quartieri che hanno, della qualità della vita possono continuare a votare a sinistra, se invece vogliono che Parma torni eccezionale com'era un tempo il cambiamento è d'obbligo. Pietro Vignali che ha ampio margine di crescita a Parma. La città è sfiorata dall’Alta Velocità, che ha fatto tappa a Reggio perché c'erano persone più importanti e mi spiace che la sinistra abbia sempre trattato Parma con un città di serie B quando Parma e di serie A da tutti punti di vista assolutamente".