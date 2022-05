San Leonardo, le proposte di Effetto Parma: "Riqualificheremo i parchi dei Vetrai, del Naviglio e dei Vecchi Mulini"

"Il quartiere di San Leonardo è il cuore sociale, multietnico, creativo e popolare di Parma - si legge in una nota di Effetto Parma - luogo del Workout Pasubio e della bellissima Chiesa di San Leonardo, crocevia di comunità che hanno arricchito Parma. Vogliamo proseguire con i progetti che abbiamo iniziato durante gli ultimi 10 anni di amministrazione, a partire dai tre parchi, quello dei Vetrai, quello del Naviglio e quello dei Vecchi Mulini, nei quali riqualificheremo le aree verdi dedicate ai cittadini di tutte le età. Proseguiremo con la realizzazione del Museo del Vetro con con la preziosa collaborazione dell’Associazione Meda-glie d’Oro Bormioli e proseguiremo con la riqualificazione dello spazio pubblico di Piazzale Salsi e del parco di via Valenti.



Una parte integrante del programma di Effetto Parma sono i progetti dedicati alle scuole, un fil rouge che tocca quasi tutti i quartieri:

per San Leonardo abbiamo in programma di riqualificare in chiave antisismica e energetica il Nido dell’Infanzia Eurotorri, la Scuola

primaria Micheli, la Scuola secondaria Vicini e la Scuola dell’infanzia Archimede. Intro-durremo anche una nuova Zona 30 in piazzale Salsi e strade limitrofe, per rendere ancora più facile la convivenza tra auto, bici e pedoni. Il nostro impegno per avere parchi e scuole accoglienti nasce dalla consapevolezza che questi spazi sono il primo passo ver-so un futuro di integrazione, che metta al primo posto i giovani ed ogni comunità.

Restituiremo al quartiere anche l’Ex Municipio Cortile San Martino, un centro civico che potrà contare su spazi integralmente ristrutturati, un luogo di incontro e scambio per i cittadini. Riapriremo le attività nel Workout Pasubio, un polo socio-culturale dedicato a eventi artistici,

mercatali e divulgativi. Accoglierà anche spazi destinati allo sviluppo delle imprese creative, un punto biblioteca e un laboratorio permanente dedicato ai temi della rigenerazione urbana. La stazione, un punto nevralgico per la città di Parma, vedrà concludersi il progetto di riqualificazione che abbiamo cominciato durante le due precedenti amministrazioni.