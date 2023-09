San Secondo, l'opposizione: "Scuola media chiusa per cantiere, gli studenti andranno a scuola a Roccabianca"

"Ad una settimana dall’inizio dell’anno scolastico - si legge in una nota del Gruppo Lista Civica Daniele Montagna l’Amministrazione comunale di San Secondo ha comunicato ai genitori di circa 200 studenti che l’anno scolastico non inizierà nella scuola media Vitali Mazza, attualmente cantierata per adeguamenti sismici e strutturali. Il cartello informativo posto sulla recinzione del cantiere dichiara la fine dei lavori per il 10 Ottobre 2023. Il cantiere è stato aperto il 12 Giugno 2023 grazie ad un contributo dal PNRR di 330.000 euro, aggiudicato a Giugno 2021 (merito del lavoro svolto dall’Amministrazione di cui facevamo parte fino al 2021) e arrivato nelle casse comunali a fine 2021.

Alle famiglie è stato comunicato che gli studenti delle medie saranno trasferiti alle scuole elementari, in oratorio e il numero più importante degli studenti (pare 5 classi di 25 studenti ciascuna) andranno a scuola nel Comune di Roccabianca, alcune classi presso la scuola media e altre alla scuola elementari. In pratica gli studenti saranno divisi in 4 strutture differenti e i professori e operatori scolastici dovranno ruotare sulle 4 strutture.

E’ evidente che questa soluzione comporta notevoli disagi per gli studenti per le famiglie e per il personale scolastico ma sembra che Sindaco e Giunta non sentano lo stesso disagio altrimenti avrebbero sorvegliato sull’avanzamento dei lavori che per tutta estate sono andati a rilento e solo dall’inizio di Settembre sembra aver ripreso un ritmo di lavoro normale.

Considerato che già a Giugno l’Amministrazione sapeva che l’anno scolastico non sarebbe iniziato nella struttura, doveva e poteva organizzarsi sulle alternative e informare le famiglie per tempo e non una settimana prima dell’inizio dell’anno scolastico, inoltre il fatto che l’Amministrazione abbia accettato un programma di lavori con queste tempistiche, non mostrando il minimo interesse per le conseguenze che dovranno subire

gli studenti la dice lunga sulla visione di Sindaco e Assessori riguardo alla gestione dei servizi e sull’attenzione che pongono nei confronti delle famiglie. Si poteva scegliere tra diverse alternative anche considerando che il contributo economico era nella disposizione

del comune già a inizio 2022, invece ci si riduce a mandare i ragazzi a scuola in un altro comune magari “ringraziando “ per l’ospitalità che ovviamente non sarà gratuita perchè il trasporto con pullman, gli eventuali affitti dei locali e il controllo della sicurezza di tutta

l’operazione hanno un costo che ricadrà sul bilancio comunale.

Che gli studenti dovessero andare a scuola in un altro comune non era mai successo e dovrebbe succedere solo in casi di grave emergenza. In passato i lavori di adeguamento sismico, messa in sicurezza della facciata, certificazione antincendio,adeguamento aule, tinteggio ecc ecc venivano programmati e svolti nei periodi di chiusura dei plessi scolastici. Ancora una volta prendiamo atto come l’incapacità e il disinteresse di questa Giunta, neiconfronti delle esigenze reali del paese, provochi disagi e danni alle famiglie, questa situazione dovrebbe coinvolgere e interessare anche gli Assessori del Sociale e della Scuola,-ma esistono gli Assessori alla Scuola e al Sociale?- oltre che quello dei Lavori Pubblici. Ricordiamo che da quest’anno anche per fare scuola calcio i bambini e le famiglie dovranno trasferirsi in un altro comune.

E’ palese che la corsa della Giunta Zucchi ad approvare le varianti alle lottizzazioni per nuovi insediamenti edilizi “entro i termini di legge” abbia lasciato indietro e trascurato progetti di utilità sociale. Come gruppo di minoranza abbiamo tempestivamente fatto un accesso agli atti per avere i

documenti riguardanti il crono-programma e lo stato dell’avanzamento lavori, attendiamo che il Comune ce li fornisca, nel mentre ci permettiamo di suggerire che il cantiere scolastico deve lavorare anche il sabato e la domenica.