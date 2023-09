Montagna, l'allarme di Rainieri: "Schia è a forte rischio, intervenga la Regione"

“La Regione aiuti Schia con il prossimo finanziamento della Legge regionale per le stazioni invernali ed il sistema sciistico dell’Emilia-Romagna”. Lo chiede in una risoluzione il vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ed esponente della Lega, Fabio Rainieri.

“Il lockdown per il covid, le scarse nevicate di questi ultimi inverni e gli aumenti dei costi energetici hanno compromesso la sostenibilità economica della stazione sportiva montana di Schia, mettendone a serio rischio la sua stessa sopravvivenza – ha spiegato Rainieri – Già lo scorso mese di luglio con alcuni amministratori locali interessati avevamo ipotizzato, sentendo anche assessori e tecnici della Giunta regionale, un sostegno finanziario da prevedere nel prossimo finanziamento della legge regionale 17 del 2002 dedicata specificamente agli impianti sciistici e invernali. Purtroppo ci sono ancora dei tentennamenti da parte del Pd su come impegnare la Giunta regionale a questo scopo. Con questa risoluzione ho voluto rompere gli indugi, rimanendo comunque sempre aperto ad eventuali modifiche del documento. Quello che serve comunque è che sia ripristinato il finanziamento regionale di 315.000 euro per l’impianto Prato Grosso deliberato nel 2021 ma poi revocato. Con quelle risorse si potrebbe anche procedere alla riqualificazione ambientale ed alla riconversione della seggiovia Pian della guide per utilizzarla anche in estate.”