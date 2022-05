Il segretario del Pd: "Blitz alla Cgil inaccettabile, fuori dal Consiglio comunale figure che non condannano tali vili gesti"

“Un gesto inaccettabile e parole vergognose: nell'esprimere piena solidarietà alla Cgil per l'attacco subito, il Partito Democratico di Parma auspica che l'autore o gli autori delle scritte apparse nella notte nella sede di via Casati Confalonieri vengano individuati e sanzionati.” È questa la presa di posizione del Segretario cittadino Pd Michele Vanolli in merito al fatto accaduto nella notte che ha visto la sede parmigiana del sindacato oggetto di scritte offensive e denigratorie. “L'auspicio è che all'interno del panorama politico di Parma, e nello specifico nel prossimo Consiglio comunale, non ci sia spazio per figure che non condannano esplicitamente e fermamente attacchi vili come quello subito dalla Cgil di Parma”.