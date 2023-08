Scuola, Fratelli d'Italia: "A Parma troppe liste d’attesa, serve accordo con scuole private e cattoliche"

Il Comune di Parma stipuli accordi con le scuole paritarie (laiche e cattoliche) per affrontare l’emergenza liste d’atteso nei nidi.

A chiederlo, in un’interrogazione, è Giancarlo Tagliaferri (Fdi) che ricorda come “Parma resta l’unica città dell’Emilia Romagna a non aver stipulato convenzioni con le scuole paritarie e cattoliche: sulle liste di attesa per nidi e scuole d’infanzia, dieci anni fa per motivazioni puramente ideologiche si scelse di smantellare una rete territoriale pubblico-privata che garantiva risposte alle famiglie. Oggi, la stessa mentalità, aggravata da lentezza e arroganza politica, crea grande difficolta? alle famiglie di Parma visto che nel 2022 a Parma 1164 bambini erano in lista d’attesa (600 per i nidi d’infanzia) con una perdita di 128 posti rispetto all’anno precedente. Nel 2023: 1237 bambini in lista d’attesa (721 per i nidi d’infanzia)”.

Da qui l’atto ispettivo per sapere dall’esecutivo regionale “se intenda, nel rispetto dell’autonomia degli Enti Locali ma alla luce del ruolo di programmazione proprio della Regione, chiedere spiegazioni al Comune di Parma per quanto accade”.