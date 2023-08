Tornolo, Fabio Rainieri della Lega: "Salviamo la scuola media di Tarsogno"

“La Regione sostenga il sindaco di Tornolo per non far chiudere la scuola media di Tarsogno”. È quanto ha dichiarato il vicepresidente dell’Assemblea legislativa regionale Fabio Rainieri preannunciando un’interrogazione alla Giunta regionale sul caso della decisione dell’ufficio scolastico regionale che, stabilendo per il prossimo anno scolastico la chiusura della scuola secondaria di primo grado che serve il comune appenninico, non ha voluto ascoltare le ragioni di diverse famiglie di cui si è fatto portavoce il primo cittadino Renzo Lusardi scrivendo un’accorata lettera al provveditore regionale.

“Solo lunedì la Regione ha illustrato il suo progetto per le pluriclassi in montagna che prevede l’utilizzo di 812.000 euro di fondi europei Por Fesr. Tarsogno potrebbe essere la prima occasione per avviare un progetto rientrante in quella iniziativa – ha aggiunto Rainieri – Questa scuola media va assolutamente salvata e per farlo ci vuole la collaborazione di tutte le amministrazioni pubbliche in campo. Chiuderla significherebbe privare di un ulteriore servizio un comune di montagna ed anche aver buttato i tanti soldi utilizzati per la recente ristrutturazione dell’edificio che la ospita. Per salvare la montagna ci vogliono fatti e quindi saper andare oltre i meri calcoli e la burocrazia”.