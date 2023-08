Scuola primaria Don Milani, la rabbia della Lega: "I lavori sono bloccati: promesse tradite e cantiere infinito"

“I lavori nella scuola primaria Don Milani dovevano terminare nello scorso febbraio - sottolinea Laura Cavandoli, deputato e capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Parma - almeno secondo quanto promesso dall’amministrazione comunale a ridosso delle elezioni della primavera dell’anno scorso. Inoltre, non dovevano esserci limitazioni nell’utilizzo dell’area pertinenziale alla scuola e nessun disagio per gli studenti. Purtroppo così non è stato e tuttora non è. Adesso la situazione è alquanto preoccupante: è ancora aperto il cantiere che occupa anche l’area circostante la scuola, ma soprattutto i lavori sono bloccati e sicuramente non saranno terminati per l’imminente riapertura della scuola, il 15 settembre.

L’amministrazione aveva preso un impegno nei confronti della scuola, dei genitori e degli oltre 400 studenti della scuola primaria per la conclusione della sistemazione del piano seminterrato entro la primavera 2023, poi a gennaio il termine fu “rimodulato” dall’assessore De Vanna a maggio 2023.

Oggi tutto è fermo e si presume che una volta ripartito il cantiere saranno necessari almeno 5 mesi di lavori.

Per questo ho presentato una interrogazione al sindaco e alla giunta comunale perché siano date risposte certe ai genitori, che si sentono giustamente presi in giro dalle doppie promesse ricevute e disattese dalla giunta.”

Così. Emiliano Occhi, consigliere regionale della Lega aggiunge: “I lavori della scuola Don Milani dovevano contribuire alla richiesta di ulteriori spazi scolastici in quella zona della città che ha avuto una grande espansione. Proprio a ridosso della consultazione elettorale fu assicurato ai genitori che i lavori sarebbero stati realizzati per lo più nell’estate 2022 per concludersi in 8 mesi. Ora la scuola resta ingabbiata in un cantiere fermo da mesi senza che l’amministrazione comunale dia notizie dei tempi e dei motivi. Non è così che si rispettano i cittadini: o forse la giunta Guerra si è già fatta contagiare dalla ‘annuncite’ del suo predecessore.