"Scuolabus pieno carico per corse inferiori ai 15 minuti, ma cosa succede se il bus resta bloccato in un ingorgo?"

"La Regione e il Governo hanno stabilito che per corse fino a 15 minuti i mezzi possono essere a pieno carico. Ma nessuno ci ha detto cosa succede se, magari per un ingorgo stradale, la corsa dura di più: si fanno scendere i ragazzi e le ragazze? O li si lascia in balia del rischio di infezione?

Questa mattina lo abbiamo chiesto all'assessore Corsini nel corso della sua audizione in Commissione Cultura, peccato che non abbia risposto, ma preferito sorvolare. Ora glielo richiediamo perché in ballo c'è la salute dei nostri ragazzi: cosa succede se uno scuolabus a piena capienza resta in un ingorgo?". Così Giancarlo Tagliaferri (Fdi) in merito al trasporto scolastico.