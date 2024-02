"Serve chiarire sui ritardi nelle forniture dei farmaci e nei dispositivi medicali ad Asl Parma"

Verificare se ci sono stati ritardi nelle forniture di farmaci e dispositivi medicali alle Aziende sanitarie della provincia di Parma e, in caso affermativo, se sono generali o specifici per alcuni tipi di farmaci e dispositivi. Lo chiede con un'interrogazione Fabio Rainieri (Lega) che sollecita un chiarimento sulle cause di tali ipotetici ritardi e come e in quali tempi si ritiene di risolverli.

"Da alcune settimane - ha spiegato il consigliere - si starebbero registrando ritardi nelle forniture di farmaci e dispositivi medicali per le aziende sanitarie della provincia di Parma. Dal 2014 la logistica è stata centralizzata al magazzino Aven di Reggio Emilia la logistica per tutte le aziende sanitarie rientranti nell’area vasta Emilia Nord e i disagi riscontrati sarebbero dovuti a problemi del software di gestione del magazzino. Data l’importanza di forniture sanitarie rapide per dare adeguate risposte alle richieste di cure rientranti nel diritto alla salute delle persone la giunta faccia chiarezza sull'accaduto".