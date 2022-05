Fabio Fecci: "Pizzarotti ha smantellato il nucleo antidroga della Municipale: lo spaccio dilaga"

L’immagine che fotografa il fallimento delle politiche della Sicurezza della giunta di Pizzarotti e Guerra è quella di Viktor il cane del nucleo antidroga della Polizia Municipale di Reggio che il Comune di Parma ha dovuto prendere in prestito per simulare, almeno in campagna elettorale, un interesse per il problema

dello spaccio in città. Nel 2013 l’amministrazione comunale ha infatti smantellato l’unità cinofila della Polizia Municipale di Parma perché secondo loro non

serviva.

L’assessore alla (In)Sicurezza Cristiano Casa era stato chiaro: ‘Il nucleo cinofilo – diceva - era una di quelle attività che non fa parte del nostro indirizzo politico è un servizio istituito durante un'altra amministrazione, che era abituata a fare certi interventi’. Oggi lo spaccio dilaga in città anche grazie alla sottovalutazione del

problema e al disinteresse della giunta di Pizzarotti e Guerra. Grazie a Viktor, quindi, che fa il lavoro di Paco e Ax, i cani antidroga della nostra Polizia Municipale che Pizzarotti ha mandato in pensione anticipata. Con Vignali sindaco verranno istituiti il nucleo antidroga e sicurezza urbana e la Polizia Municipale parteciperà attivamente al controllo del territorio con le altre Forze dell’Ordine. Così Fabio Fecci, presidente dell’Associazione Sicurezza e Decoro per Parma che sostiene la candidatura di Pietro Vignali a Sindaco.