Sicurezza, Fecci: "Con Vignali sindaco subito nuovo comandante della polizia locale e direttore generale"

“In caso di vittoria di Pietro Vignali, nei primi 30 giorni riorganizzeremo completamente la Polizia Locale per attivare i nuclei dedicati di Sicurezza Urbana, Decoro e Cinofilo, reintrodurremo i vigili di quartiere e i presidi fissi in strada smantellati dall’amministrazione di Pizzarotti e Guerra, introdurremo corsi di formazione per qualificare ulteriormente la Polizia Locale di Parma e attiveremo la procedura per selezionare un nuovo Comandante e un nuovo Direttore Generale che non sono stati evidentemente in grado di mettere in campo validi modelli organizzativi”, dice Fabio Fecci, presidente dell’associazione 'Sicurezza e Decoro per Parma' che sostiene il candidato sindaco civico Pietro Vignali.

“La polizia municipale- prosegue - ha cambiato 7 comandanti in 9 anni e visto ridursi il numero degli effettivi da 220 a 150, numero che non consente il presidio del territorio”.

“Tutti oggi parlano dei vigili di quartiere, compreso il candidato del Centrosinistra Guerra, che fa parte della Giunta Pizzarotti che li ha soppressi”, aggiunge Fecci . “Ci chiediamo allora, perché sono stati cancellati o perché non sono stati già reintrodotti, dopo aver capito l’errore commesso? Perché sono state eliminate le postazioni fisse in strada? Che senso avrebbe attivare il vigile di quartiere di notte, come proposto da Guerra, se questa figura deve avere un contatto diretto con i cittadini?” “La realtà – conclude Fecci – è che l’amministrazione Pizzarotti e i suoi nuovi alleati del PD parlano di Sicurezza solo in campagna elettorale per poi dimenticarsene. Per noi, invece è da sempre una priorità. Come i parmigiani sanno benissimo”.