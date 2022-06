"Servizi di sicurezza h24 in tutti i quartieri della città"

"Sinergia tra le forze di polizia e vigilanza privata per una città più sicura e vivibile". "Vogliamo che Parma torni ad essere sicura e in vetta alle classifiche nazionali, per qualità della vita e opportunità lavorative". Così il Consigliere Comunale e Regionale della Lega Emiliano Occhi e il Presidente del G.S.O Giacomo Bruno, durante la presentazione del progetto di sicurezza per Parma "Città Sicura", spiegano che l'insicurezza percepita a Parma dai cittadini è reale.

A dirlo sono i fatti di cronaca e le associazioni di vicinato, nonché operatori di polizia e di vigilanza privata che erano presenti all'incontro, avvenuto nei giorni scorsi presso la sede del candidato sindaco Pietro Vignali (v. Cavour 35).

Occhi e Bruno spiegano, che rivisitare e potenziare il protocollo "Mille Occhi sulla città", coinvolgendo gli istituti di vigilanza presenti sul territorio è necessario per rilevare e contrastare tempestivamente fenomeni di degrado urbano e sociale, ma non è sufficiente a risolvere il problema della sicurezza a Parma.

Il tutto, sottolinea Giacomo Bruno (ideatore del progetto) può funzionare solo e soltanto se si creano interazioni e sinergie "reali" con le forze di polizia locale e Nazionale in modo da creare un linguaggio operativo comune per tutti gli operatori. Il progetto per Parma "Città Sicura" è chiaro e attuabile, dice Occhi, partiremo dalla riqualificazione del centro cittadino, per poi intervenire in tutti i quartieri della città garantendo un servizio di sicurezza H24 (giorno e notte). Potenzieremo inoltre i sistemi d'illuminazione e video sorveglianza, introducendo nuovamente i "Poliziotti" di quartiere con presidi fissi e dotazioni difensive di ultima generazione. A margine dell'incontro sul progetto sicurezza, Vignali ha commentato: " idea interessante e da valutare, frutto di partecipazione e competenza verso la materia".