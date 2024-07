Il sindaco di Fidenza Malvisi: "Amplieremo gli asilo nido per azzerare le liste d'attesa"

Davide Malvisi è stato eletto sindaco di Fidenza con il 62% delle preferenze, che corrispondono a quasi 7.600 voti. Quasi il doppio dei voti raggiunti da Luca Pollastri, il candidato di Fratelli d'Italia e Forza Italia che si è fermato a 4 mila. Subito al lavoro per la città Malvisi ha scelto la lista degli assessori e la prima seduta del Consiglio comunale si è svolta venerdì 28 giugno.

Quali sono i primi progetti che metterà in campo, cosa a Fidenza non c'è ma ci dovrebbe essere?

"Abbiamo annunciato diverse progettualità, in gran parte finanziate dal Pnrr. Grazie al lavoro straordinario da parte dei tecnici della struttura comunale siamo riusciti a raccogliere 41 milioni di euro. Molte riguardano le scuole e gli asili; posso citare la nuova scuola primaria Ongaro, che sostituirà completamente quella vecchia. Il lavoro che ci aspetta nei prossimi anni sarà quello di portare avanti e terminare questi cantieri. Per quanto riguarda il centro storico, oltre alle progettualità per la riqualificazione di alcune aree, c'è un aspetto di investimenti per supportare il commercio.

Parliamo in particolare della legge 12 e degi hub urbani e di vicinato. Uno dei miei obiettivi è far tornare protagoniste dello spazio pubblico cittadino le associazioni di categoria. Abbiamo obiettivi di riqualificazione di alcuni vicoli più vecchi, il completamento della riqualificazione di via Cavour e altri interventi di miglioramento di altre zone del centro, con un aumento dell'attenzione verso il decoro, la pulizia e la cura del centro. Ora c'è tutta la fase di partenza e poi di ultimazione. Due progetti molto rilevanti riguardano gli ampliamenti dei due principali asili nido per raggiungere quasi l'azzeramento delle liste d'attesa. Poi la scuola Ongaro: la demolizione della precedente e la costruzione di quella nuova, è conosciuta dai fidentini come scuola Verde

Sul sociale avete notato un impoverimento delle famiglie sul territorio di Fidenza?

"Abbiamo fatto un investimento per l'acquisto dei 265 alloggi dell'ex cooperativa Di Vittorio, che sono stati acquisiti dal Comune. Il bando per le nuove assegnazioni è partito in questi giorni. Abbiamo 700 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, a cui si sono aggiunti questi 265 alloggi di Edilizia Residenziale Sociale"

Perché un turista dovrebbe venire a Fidenza?

"Massimo Tedeschi, scomparso qualche giorno fa, da sindaco di Fidenza ebbe l'idea di sviluppare il progetto sulla via Francigena che ha un respiro internazionale e coinvolgerà sempre più realtà e comuni. Non dobbiamo fermarci ma continuare a lavorare a livello territoriale per proporre sempre nuove opportunità turistiche. Bisogna iniziare a ragionare a livello sovra comunale. Percorsi turistici che comprendano sia la via Francigena che il nostro straordinario patrimonio naturale, anche per quanto riguarda l'aspetto cicloturistico tra Fidenza e Salsomaggiore".

Qual è la sua posizione sullo stadio temporaneo del Parma: anche il comune di Fidenza ha dato disponibilità

"La mia posizione è in linea con quella della precedente Amministrazione. Abbiamo dato la nostra disponibilità per lo stadio temporaneo del Parma Calcio ma è importante chiarire quanto sarà possibile lasciare al territorio. Investimento di questo tipo arricchiscono il nostro territorio ma devono dare anche una risposta che dia continuità a livello sportivo.

A livello locale abbiamo uno straordinario patrimonio di associazioni sportive di tutte le discipline. Sono società che hanno saputo costruire una rete cittadina rilevante: dal calcio, al basket alla pallavolo. Il passaggio in Serie B di una squadra di basket, la Fulgur. L'altro giorno sono andato a salutare un giocatore di Judo di Fidenza che partirà per le Olimpiadi".

Ha scelto i cinque assessori, tra loro anche Vincenzo Bernazzoli, ex presidente della Provincia di Parma.

"Il mio progetto di giunta è stato creato su rinnovamento ed esperienza. Elisa Illica Magrini - alla sua prima esperienza amministrativa - e Marco Tedeschi che esce da cinque anni di Consiglio comunale, sono gli elementi di rinnovamento. Maria Pia Bariggi e Franco Amigoni sono in continuità con la precedente Amministrazione. Vincenzo Bernazzoli è una figura di straordinario profilo politico e personale. Gli ho chiesto di occuparsi del sociale e del cambiamento che sta vivendo la sanità: abbiamo un ospedale di altissimo livello che compie vent'anni di vita"

Una sua lista dei desideri per la città da oggi alla fine del mandato

"La mia scelta è sempre stata Fidenza perchè mi appassiona fare la vita amministrativa nella mia città. Sono partito da consigliere, poi ho svolto i ruoli di assessore e vicesindaco. Ora mi aspetta la sfida più difficile, quella da sindaco. Gli obiettivi sono riuscire a mantenere tutti i servizi, completare tutte le progettualità che abbiamo messo in campo e continuare a far crescere Fidenza e mantenerla quel polo attrattivo, per i nuovi insediamenti produttivi che con grande fatica siamo riusciti a costruire. Penso anche al progetto Digital Farm: unire gli istituto tecnici in modo da formare i nuovi lavoratori, per far crescere anche l'occupazione di qualità. Un'occasione per i fidentini di rimanere a Fidenza"