Sono i giorni della Giunta: Guerra deve sciogliere alcuni nodi

Entro la fine della settimana, al massimo lunedì, la nuova giunta targata Michele Guerra arriverà al traguardo. Le consultazioni sono ormai agli sgoccioli e resta da sciogliere il nodo relativo ai nove assessori che entreranno in giunta. Trovano conferma le indiscrezioni che vorrebbero Lorenzo Lavagetto come vice sindaco con deleghe di peso: all'Ambiente e alla Mobilità. Francesco De Vanna avrà l'assessorato alla Sicurezza e al Commercio, che fu di casa nell'amministrazione precedente. Marco Bosi mantiene l'assessorato allo Sport e guadagna anche quello ai Lavori Pubblici a capo del quale c'era Michele Alinovi. A proposito di Alinovi: sembra essere in forte vantaggio per la Presidenza del Consiglio Comunale.

Caterina Bonetti dovrebbe avere l'assessorato ai Servizi Educativi, mentre risalgono le quotazioni di Ettore Brianti come Assessore al Welfare e alla Sanità. Antonio Nouvenne potrebbe invece rimanere fuori dalla corsa all'assessorato. L'assessorato all'Urbanistica e quello al Bilancio potrebbero essere affidati a due tecnici esterni, probabilmente provenienti dal mondo accademiche. Possibile un incarico extra giunta per Leonardo Spadi che dopo il riconteggio delle preferenze si è affermato come l'amministratore uscente che ha incamerato più voti.

Manca ancora una quota rosa in chiave Pd. Le candidate sono Daria Jacopozzi, Gabriella Corsaro e Alessandra Tazzi sono le candidate.