Le svastiche sui muri di Felino

Nei giorni scorsi sono apparse alcune scritte minacciose sui muri di Felino, firmata con la svastica. Alcuni sconosciuti hanno probabilmente approfittato delle ore buie per realizzare le scritte con le bombolette spray. L'aria che si respira in paese non è delle migliori, anche dopo gli episodi legati alla Festa di Liberazione.

"Nella notte tra 24 e 25 aprile - si legge in una nota del Pci di Felino, sezione Rosa Luxemburg - dal balcone di una nostra compagna è stato tolto e rubato uno striscione con la scritta: “Partigiani sempre”, ed ora in un crescendo allarmante su alcuni muri del paese sono comparse le scritte 'Comunista pentito' con di contorno una svastica come firma. Già qualche tempo fa questi personaggi che provano a fare gli squadristi fuori tempo massimo, avevano fracassato la nostra bacheca, ricostruita e di nuovo distrutta"

"C'è il rischio che dal vandalismo alla minaccia, perciò chiediamo a tutte le forze politiche democratiche e antifasciste, alle associazioni, innanzitutto all’Anpi e alla Cgil, di essere solidali e ci auguriamo che i responsabili siano scoperti e denunciati"